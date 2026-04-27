OptimumBank stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

OptimumBank lud am 24.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat OptimumBank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21,2 Millionen USD im Vergleich zu 16,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at