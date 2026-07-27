OptimumBank veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

OptimumBank gab am 24.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0,28 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte OptimumBank 0,290 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 24,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at