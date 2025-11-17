OPTIMUS GROUP COMPANY legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

OPTIMUS GROUP COMPANY hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -2,13 JPY. Ein Jahr zuvor waren -20,390 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,17 Prozent auf 70,25 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 64,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at