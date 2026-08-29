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29.08.2026 20:15:00
Optimus Just Entered Production at Fremont. Here's What Changes for Tesla Investors
Elon Musk has always been something of a maverick in the technology industry. Tesla (NASDAQ: TSLA) was a major win, with Musk essentially creating the electric vehicle industry (EV). The CEO is currently making another big call, shifting toward autonomous tech, and Tesla is a big part of the story. But the Optimus humanoid robot the company is building needs particularly close monitoring.One part of Musk's shift toward autonomous technology is building a taxi service atop the Tesla vehicle platform. Self-driving cars are really just a small step away from what the EV maker already does. While there's material competition in the robotaxi space, and Tesla is playing catch-up, investors should see this as a logical progression for the company.Image source: The White House.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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