Option Care Health präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Option Care Health hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,49 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,44 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at