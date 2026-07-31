Option Care Health verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Option Care Health hat sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,35 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,310 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,44 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Option Care Health einen Umsatz von 1,42 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at