Option Care Health: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Option Care Health hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,350 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,47 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,35 Milliarden USD in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,27 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,23 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 5,65 Milliarden USD gegenüber 5,00 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

ATX schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt am Freitag nach, wogegen der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
