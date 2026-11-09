Opto Tech legte Quartalsergebnis vor

Opto Tech hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -0,18 TWD. Ein Jahr zuvor waren -0,550 TWD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,37 Milliarden TWD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,15 Milliarden TWD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at