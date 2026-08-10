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10.08.2026 06:31:29
Opto Tech stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Opto Tech hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,44 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Opto Tech ein Ergebnis je Aktie von -0,860 TWD vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Opto Tech 1,21 Milliarden TWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,15 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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