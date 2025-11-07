Opto Tech stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Opto Tech lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,55 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,390 TWD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,15 Milliarden TWD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,15 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at