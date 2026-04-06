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06.04.2026 06:31:29
OPTOELECTRONICS: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
OPTOELECTRONICS hat am 03.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 23,08 JPY gegenüber -11,710 JPY im Vorjahresquartal verkündet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,40 Milliarden JPY – eine Minderung von 16,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,68 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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