OPTOELECTRONICS: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

OPTOELECTRONICS hat am 03.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 23,08 JPY gegenüber -11,710 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,40 Milliarden JPY – eine Minderung von 16,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,68 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at