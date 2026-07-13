13.07.2026 06:31:29

OPTOELECTRONICS stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

OPTOELECTRONICS hat am 10.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.05.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,64 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 4,15 JPY erwirtschaftet worden.

OPTOELECTRONICS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,66 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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