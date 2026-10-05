OPTOELECTRONICS stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

OPTOELECTRONICS präsentierte in der am 02.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,95 JPY gegenüber -8,380 JPY im Vorjahresquartal.

OPTOELECTRONICS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,78 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at