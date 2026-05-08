Optomed Oy Registered A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Optomed Oy Registered A hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Optomed Oy Registered A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,05 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,080 EUR je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Optomed Oy Registered A mit einem Umsatz von insgesamt 3,4 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,67 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at