Optomed Oy Registered A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Optomed Oy Registered A lud am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,050 EUR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,69 Prozent zurück. Hier wurden 4,8 Millionen EUR gegenüber 5,1 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,340 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Optomed Oy Registered A -0,290 EUR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Optomed Oy Registered A im vergangenen Geschäftsjahr 17,10 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Optomed Oy Registered A 15,04 Millionen EUR umsetzen können.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 0,320 EUR und einem Umsatz von 17,13 Millionen EUR für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at