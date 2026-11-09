|
09.11.2026 06:31:29
Optomed Oy Registered A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Optomed Oy Registered A hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,02 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,080 EUR je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,42 Prozent auf 5,2 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,4 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!