Optomed Oy Registered A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Optomed Oy Registered A hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,02 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,080 EUR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,42 Prozent auf 5,2 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,4 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at