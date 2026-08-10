OPTORUN informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

OPTORUN gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,65 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,71 JPY erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 49,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,89 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 5,95 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at