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11.11.2026 06:31:29
OPTORUN: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
OPTORUN veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 127,98 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte OPTORUN 23,88 JPY je Aktie verdient.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat OPTORUN im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,01 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,24 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 9,86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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