OPTORUN stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

OPTORUN hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,08 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte OPTORUN 19,33 JPY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,97 Milliarden JPY – eine Minderung von 11,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7,91 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at