OPTORUN: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

OPTORUN äußerte sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 23,88 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 51,53 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,86 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 8,51 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at