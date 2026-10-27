Optowide Technologies A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Optowide Technologies A präsentierte in der am 24.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 CNY gegenüber 0,150 CNY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 93,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 162,3 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 314,3 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at