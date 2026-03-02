Optowide Technologies A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Optowide Technologies A hat am 27.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,05 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Optowide Technologies A 160,4 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 41,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 113,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,550 CNY gegenüber 0,540 CNY im Vorjahr.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 585,54 Millionen CNY gegenüber 442,33 Millionen CNY im Vorjahr ausgewiesen.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 0,700 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 597,50 Millionen CNY festgelegt.

Redaktion finanzen.at