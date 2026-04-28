Optowide Technologies A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Optowide Technologies A präsentierte in der am 25.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,11 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,100 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 171,2 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 113,2 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at