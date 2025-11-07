OR Royalties hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

OR Royalties lud am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,61 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,100 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 98,7 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 72,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 57,3 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at