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13.11.2026 06:31:28
OR Royalties verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
OR Royalties stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,610 CAD je Aktie in den Büchern standen.
Das vergangene Quartal hat OR Royalties mit einem Umsatz von insgesamt 126,3 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 98,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 28,02 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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