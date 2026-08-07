OR Royalties zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

OR Royalties hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte OR Royalties ein EPS von 0,240 CAD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat OR Royalties 135,4 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 62,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 83,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at