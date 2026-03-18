Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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18.03.2026 11:00:00
Oracle: Souveränitätsversprechen zwischen Anspruch und Wirklichkeit
Auf der AI World in Frankfurt präsentierte Oracle Pläne für eine verteilte, souveräne und KI-fähige Cloud-Infrastruktur.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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