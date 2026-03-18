Oracle Aktie

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.03.2026 22:05:00

Oracle Agrees That AI Is Challenging the SaaS Model. Here's Why Oracle Thinks It's the Disruptor, Not the Disrupted.

Software-as-a-service (SaaS) companies are being challenged by artificial intelligence (AI) models that can perform tasks previously dependent on enterprise software. And as AI-powered tools enable users to do more with less, enterprise clients may need fewer subscriptions, potentially slowing user growth for SaaS giants.The sell-off in software companies has intensified in 2026, with many high-profile names from Salesforce to ServiceNow hitting multi-year lows.Application software is a key part of Oracle's (NYSE: ORCL) business. But the company is now a major player in infrastructure software as well, with Oracle Cloud Infrastructure (OCI) on track to make up the vast majority of Oracle's revenue over the next few years.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Oracle Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Oracle Corp.

mehr Analysen
12.03.26 Oracle Kaufen DZ BANK
11.03.26 Oracle Buy UBS AG
11.03.26 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Oracle Overweight Barclays Capital
11.03.26 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs 75 575,00 -1,02% Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
Oracle Corp. 132,02 -0,66% Oracle Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 11
15.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 11: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.03.26 KW 11: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.03.26 KW 11: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX vorbörslich stabil -- DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen tiefrot
Der ATX wird am Donnerstag stabil erwartet, während der deutsche Leitindex tiefer starten dürfte. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Donnerstag mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen