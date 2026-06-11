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ISIN: PLCOMES00020
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11.06.2026 18:58:19
Oracle AI Windfall Comes With Sticker Shock, Stock Tanks On High FY27 Capex
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