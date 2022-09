Oracle-Aktie: Übernahme eines niederösterreichischen Software-Start-up

Zum fällig gewordenen Kaufpreis für die im B2B-Software-Bereich tätige Firma gab es laut dem Bericht keine Angaben, die Firmen arbeiteten schon länger zusammen. FOEX ist auf No-Code-Lösungen im Corporate-Umfeld spezialisiert.

Die Firma war 2012 in Wien gegründet worden. Ihr Sitz ist nun in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling). Eigentümerin ist nun die Oracle-Tochter Oracle Apex, deren Entwicklern sich das FOEX-Team nun anschließen soll. Oracle sitzt in Austin, Texas, und ist ein Soft- und Hardwarehersteller spezialisiert auf Unternehmenskunden. Beispielsweise werden Datenbanksysteme angeboten.

Die an der NYSE gelistete Oracle-Aktie gewinnt zeitweise 0,29 Prozent auf 68,31 Dollar.

phs/ane

APA