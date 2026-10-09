Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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09.10.2026 16:41:13
Oracle Among AI Boom's Most Vulnerable as 4 Bubble Risks Converge, VC Paul Kedrosky Warns
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|Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
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|Oracle Corp.
|126,42
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