Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
02.02.2026 03:04:00
Oracle amps up its AI bet with a plan to raise as much as $50 billion this year
After issuing an $18 billion bond offering last fall, Oracle intends to tap the debt and equity markets anew in 2026.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
28.01.26
|US-Tiktok kämpft nach Neuordnung mit technischen Problemen (dpa-AFX)
|
27.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
26.01.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
26.01.26
|Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen S&P 500 mittags steigen (finanzen.at)
|
26.01.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
26.01.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Start fester (finanzen.at)
|
26.01.26
|Handel in New York: S&P 500 zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
23.01.26
|Oracle-Aktie gibt nach: Neue US-Firma von TikTok steht (dpa-AFX)
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.