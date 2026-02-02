Oracle Aktie

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

02.02.2026 03:04:00

Oracle amps up its AI bet with a plan to raise as much as $50 billion this year

After issuing an $18 billion bond offering last fall, Oracle intends to tap the debt and equity markets anew in 2026.
12.01.26 Oracle Overweight Barclays Capital
05.01.26 Oracle Buy UBS AG
05.01.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
12.12.25 Oracle Kaufen DZ BANK
11.12.25 Oracle Overweight Barclays Capital
