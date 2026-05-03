Oracle Aktie

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WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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04.05.2026 01:00:00

Oracle anchors Apac AI growth through Singapore but layoff concerns loom

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