CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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23.11.2026 21:25:00
Oracle and CoreWeave stocks stage big gains as investors bet the AI cash will keep flowing
Nvidia’s financing of the AI ecosystem has been crucial for cloud companies like Oracle, CoreWeave, Nebius and Iren.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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