Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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02.08.2026 20:15:00
Oracle and Nvidia Shares Have Plunged Over the Past 3 Months. Is It Time to Cut These Tech Stocks Loose?
Many artificial intelligence stocks have suffered the wrath of unhappy investors over the past several months, and Oracle (NYSE: ORCL) and Nvidia (NASDAQ: NVDA) are no exception.Investors have become increasingly skeptical that all the spending on AI infrastructure will pay off, and that's put pressure on companies' share prices, with Oracle tumbling 28% and Nvidia sliding 9% over the past three months.With their share prices declining and AI spending pessimism on the rise, is it time for investors to ditch Oracle and Nvidia? Not so fast.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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