Oracle: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Oracle hat am 24.03.2026 die Bilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 132,79 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 121,08 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 71,99 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 67,60 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at