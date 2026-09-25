Oracle: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Oracle hat am 24.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 142,37 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 115,65 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Oracle im vergangenen Quartal 74,86 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Oracle 66,28 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at