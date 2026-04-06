Oracle Aktie

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WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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06.04.2026 16:39:19

Oracle Brings In Schneider Electric Veteran To Lead Finance

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Oracle Corp. 124,38 -1,78% Oracle Corp.
Schneider Electric S.A. 236,60 1,15% Schneider Electric S.A.
Schneider Electric SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Sh 47,00 0,00% Schneider Electric SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Sh

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