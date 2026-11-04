Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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04.11.2026 06:00:09
Oracle cancels $7bn Tencent AI deal under Trump pressure
Intervention comes amid growing tension for US AI infrastructure groups doing business with Chinese tech giantsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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