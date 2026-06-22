Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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23.06.2026 00:51:36
Oracle cut 21,000 employees in 2026, says AI replaced some jobs
The company’s headcount is now slightly lower than it was before buying electronic health records company Cerner in 2022Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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