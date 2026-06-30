Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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30.06.2026 09:46:00
Oracle E-Business Suite: Angriffe auf Payments beobachtet
In Oracles E-Business Suite greifen Kriminelle eine Lücke an, die die Oracle-Payments-Komponente betrifft und deren Übernahme ermöglicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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