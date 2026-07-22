OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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22.07.2026 17:09:57
Oracle Faces Pressure: Data Center Costs and OpenAI Exposure Weigh on Stock
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