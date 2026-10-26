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26.10.2026 06:31:29
Oracle Financial Services Software: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Oracle Financial Services Software hat am 23.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 80,66 INR gegenüber 62,84 INR im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,07 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 17,89 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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