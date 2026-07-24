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24.07.2026 06:31:29
Oracle Financial Services Software gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Oracle Financial Services Software stellte am 22.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 162,59 INR gegenüber 73,88 INR im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 31,25 Milliarden INR – ein Plus von 68,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Oracle Financial Services Software 18,52 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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