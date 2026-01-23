|
Oracle Financial Services Software hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Oracle Financial Services Software ließ sich am 21.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Oracle Financial Services Software die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 70,08 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 62,37 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 19,66 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,15 Milliarden INR umgesetzt.
