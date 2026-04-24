Oracle Financial Services Software hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Oracle Financial Services Software hat sich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 96,72 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 74,15 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,33 Prozent auf 20,65 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,16 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 303,54 INR. Im Vorjahr waren 274,27 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 76,72 Milliarden INR – ein Plus von 12,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Oracle Financial Services Software 68,47 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at