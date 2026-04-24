24.04.2026 06:31:29

Oracle Financial Services Software hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Oracle Financial Services Software hat sich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 96,72 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 74,15 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,33 Prozent auf 20,65 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,16 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 303,54 INR. Im Vorjahr waren 274,27 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 76,72 Milliarden INR – ein Plus von 12,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Oracle Financial Services Software 68,47 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:14 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die Wall Street zeigt sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen