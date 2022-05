Oracle Financial Services Software legte Quartalsergebnis vor

Oracle Financial Services Software gab am 05.05.2022 die Zahlen für das am 31.03.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 55,90 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 53,50 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,77 Milliarden INR – ein Plus von 5,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Oracle Financial Services Software 12,11 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 55,90 INR je Aktie sowie einen Umsatz 12,77 Milliarden INR prognostiziert.

In Sachen EPS wurden 219,00 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Oracle Financial Services Software 204,70 INR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Oracle Financial Services Software in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 52,22 Milliarden INR im Vergleich zu 49,84 Milliarden INR im Vorjahr.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 219,00 INR belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 52,22 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at