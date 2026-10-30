Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
30.10.2026 12:41:00
Oracle Fusion: ChatGPT soll Geschäftsabläufe starten statt nur erklären
Oracle erweitert seine Cloud-Unternehmenssoftware Fusion mit KI-Assistenten. Fusion Companion und Agentic Home sollen Aufgaben vereinfachen.
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Nachrichten zu Oracle Corp.
|
29.10.26
|UBS belässt Oracle auf ‘Buy’: Aktie gibt dennoch nach (dpa-AFX)
|
29.10.26
|Oracle-Aktie: Neues Umsatzziel beflügelt angeschlagenen Kurs (dpa-AFX)
|
28.10.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
28.10.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
28.10.26
|Oracle peilt dank KI-Boom hohes Wachstum an - Kapitalbedarf soll sinken (dpa-AFX)
|
28.10.26
|Oracle rallies after telling investors its AI bet will pay off sooner than expected (Financial Times)
|
28.10.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
28.10.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Oracle Corp.
|29.10.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|76 675,00
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|Oracle Corp.
|117,00
|-3,61%
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