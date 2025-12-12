:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
12.12.2025 14:47:55
Oracle Gave Nvidia Investors 15 Billion Reasons to Be Bullish
In today's video, I discuss recent updates affecting Nvidia (NASDAQ: NVDA) and other AI stocks. To learn more, check out the short video, consider subscribing, and click the special offer link below.*Stock prices used were the after-market prices of December 10, 2025. The video was published on December 10, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
01:05
|US lawmakers question basis for allowing sale of Nvidia H200 chips to China (Financial Times)
|
01:05
|US lawmakers question basis for allowing sale of Nvidia H200 chips to China (Financial Times)
|
12.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
12.12.25
|Handel in New York: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
12.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.12.25
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite fällt zum Ende des Freitagshandels zurück (finanzen.at)
|
12.12.25
|Börse New York: NASDAQ Composite zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
12.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)