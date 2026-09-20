Oracle Aktie
ISIN: ARDEUT111374
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20.09.2026 02:00:00
Oracle Has Committed Hundreds of Billions to AI Data Centers. These 2 Industrial Stocks Will Power Them.
Oracle (NYSE: ORCL) is going all-in on artificial intelligence (AI), investing billions in data centers to expand its Oracle Cloud Infrastructure business and provide the computing power needed to train and run AI models.
That is great news for Vertiv Holdings (NYSE: VRT) and Caterpillar (NYSE: CAT), two industrial stocks that could help power this huge building boom.
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